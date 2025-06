Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Zusammenstoß mit Junge auf Tretroller

Recklinghausen (ots)

Bei einem Unfall an der Straße Alter Postweg ist am Dienstagnachmittag ein 6-jähriger Junge aus Haltern am See leicht verletzt worden. Der Junge kam gegen 15.15 Uhr mit seinem Tretroller aus einer Einfahrt, zur gleichen Zeit war ein 73-jähriger Autofahrer aus Recklinghausen auf der "Stichstraße" Alter Postweg unterwegs. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der Junge leicht verletzt wurde. Ein Rettungswagen wurde nicht benötigt. Der Sachschaden wird auf 250 Euro geschätzt.

