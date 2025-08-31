Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Dachstuhlbrand

Ennepetal (ots)

Am 30.08.2025 wurde die Feuerwehr Ennepetal zu einem vermeintlichen Dachstuhlbrand in der Hagener Straße alarmiert.

Vor Ort stellte sich heraus, dass hinter dem Gebäude Holz in einer Feuerschale verbrannt wurde.

Der Verursacher löscht auf Anweisung der Feuerwehr das Feuer selbst.

Da es sich um eine große Industriehalle handelte, wurde für die Feuerwehr Ennepetal Stadtalarm ausgelöst.

Der Einsatz war um 23:50 Uhr für die Feuerwehr Ennepetal beendet.

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell