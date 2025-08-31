PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Dachstuhlbrand

Ennepetal (ots)

Am 30.08.2025 wurde die Feuerwehr Ennepetal zu einem vermeintlichen Dachstuhlbrand in der Hagener Straße alarmiert.

Vor Ort stellte sich heraus, dass hinter dem Gebäude Holz in einer Feuerschale verbrannt wurde.

Der Verursacher löscht auf Anweisung der Feuerwehr das Feuer selbst.

Da es sich um eine große Industriehalle handelte, wurde für die Feuerwehr Ennepetal Stadtalarm ausgelöst.

Der Einsatz war um 23:50 Uhr für die Feuerwehr Ennepetal beendet.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Ennepetal
über Einsatzzentrale erreichbar
Telefon: 02333 736 00
E-Mail: feuerwehr@ennepetal.de
www.feuerwehr.ennepetal.de

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell

