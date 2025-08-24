PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Ölspur, Person hinter Tür und Brandmeldung in Mehrfamilienhaus

Ennepetal (ots)

Am 23.08.2025 wurde die Feuerwehr Ennepetal zu mehreren Einsätzen alarmiert. Den Anfang machte eine Betriebsmittelspur im Stadtteil Voerde. Gegen 9 Uhr gingen in der Leitstelle Ennepe-Ruhr mehrere Anrufe ein. Anwohner meldeten eine ca. 500m lange Verunreinigung auf den anliegenden Verkehrswegen. Die Leitstelle entsandte das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuerwehr Ennepetal. Vor Ort wurden durch die Einsatzkräfte die Verkehrswege gesichert und eine Fachfirma zur Beseitigung der Verunreinigung angefordert. Eine weitere Alarmierung folgte gegen 14 Uhr in den Stadtteil Milspe. An der Einsatzstelle sollte es zu einem medizinischen Notfall gekommen sein. Außerdem war es der betroffenen Person, laut Meldung, nicht möglich die Hauseingangstür selbstständig zu öffnen. Durch die eingesetzten Einsatzkräfte konnte vor Ort schnell Entwarnung gegeben. Gegen 1 Uhr in der Nacht wurde die Hauptwache gemeinsam mit der freiwilligen Feuerwehr Ennepetal erneut alarmiert. Gemeldet wurde ein Wohnungsbrand im Ortsteil Heide. Durch die erst eintreffenden Einheiten konnte auch an dieser Einsatzstelle schnell Entwarnung gegeben werden. Vor Ort kam es zu keinem Schadensereignis.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Ennepetal
über Einsatzzentrale erreichbar
Telefon: 02333 736 00
E-Mail: feuerwehr@ennepetal.de
www.feuerwehr.ennepetal.de

