FW-EN: Ausgelöste Brandmeldeanlage und umgestürzter Baum

Ennepetal (ots)

Am 20.08.2025 wurde die Feuerwehr Ennepetal um ca.11 Uhr in ein Gewerbegebiet nach Oelkinghausen alarmiert. Vor Ort hatte eine automatische Brandmeldeanlage in einem Betrieb ausgelöst. Die Leitstelle Ennepe-Ruhr entsandte den Löschzug der hauptamtlichen Feuerwache sowie eine Einheit der freiwilligen Feuerwehr. Durch die eingetroffenen Einsatzkräfte vor Ort, wurde der betroffenen Bereich begangen, es konnte kein Schadensereignis festgestellt werden. Der Einsatz endete nach 30min. Gegen 17 Uhr wurde die Hauptwache erneut alarmiert. Im Stadtteil Heide stürzten Teile eine Baumkrone auf die Fahrbahn einer Seitenstraße und begrub diese unter sich. Durch die Leitstelle Ennepe-Ruhr wurde das Hilfeleistungslöschfahrzeug alarmiert. Vor Ort wurde der Baum mittels Kettensäge zerkleinert und die Fahrbahn vom Schnittgut gereinigt. Nach kurzer Zeit konnte die Straße wieder befahren werden. Der Einsatz endete nach 40min.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Ennepetal
über Einsatzzentrale erreichbar
Telefon: 02333 736 00
E-Mail: feuerwehr@ennepetal.de
www.feuerwehr.ennepetal.de

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal

