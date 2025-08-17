PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Einsätze für die Feuerwehr Ennepetal

Ennepetal (ots)

Am Samstag den 16.08.2025 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 09:57 Uhr zur Wilhelmshöherstraße zu einem brennenden Mülleimer alarmiert. Die Feuerwehr Ennepetal die mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug und mit 5 Einsatzkräften ausgerückt war löschte den Mülleimer ab und beendete den Einsatz um 10:14 Uhr.

Um 14:26 wurde die Hauptwache und die Freiwillige Feuerwehr zur Heilenbeckertalsperre zu einer Höhenrettung alarmiert, wo eine Person drohte abzurutschen. Vor Ort war eine Person einen Hang herabgestürzt und konnte sich aus eigener Kraft nicht mehr befreien. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr sicherten die Person und nahmen eine Steckleiter vor um die Person zu retten. Der anwesende Rettungsdienst brauchte nicht tätig werden .Der Einsatz für die Feuerwehr Ennepetal endete um 15:05 Uhr

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Ennepetal
über Einsatzzentrale erreichbar
Telefon: 02333 736 00
E-Mail: feuerwehr@ennepetal.de
www.feuerwehr.ennepetal.de

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell

