Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Einsätze am Mittwoch, den 13.08.2025

Ennepetal (ots)

Am Mittwoch wurde die Feuerwehr Ennepetal mit dem Tanklöschfahrzeug gegen 16:56 Uhr in die Nachbarstadt Gevelsberg alarmiert. Gegen 17:21 Uhr ist die Drehleiter ebenfalls zu Überörtlichen Hilfe nach Gevelsberg alarmiert worden. In beiden Fällen wird auf die Pressemitteilung der Feuerwehr Gevelsberg verwiesen.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Ennepetal
über Einsatzzentrale erreichbar
Telefon: 02333 736 00
E-Mail: feuerwehr@ennepetal.de
www.feuerwehr.ennepetal.de

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell

  • 13.08.2025 – 06:13

    FW-EN: Ausgelöster Heimrauchmelder

    Ennepetal (ots) - Am 13.08.2025 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 04:09 zu einem ausgelösten Heimrauchmelder in die Südstraße gerufen. Das Objekt wurde kontrolliert ohne Feststellung. Der Einsatz endete um 04:45. Rückfragen bitte an: Feuerwehr Ennepetal über Einsatzzentrale erreichbar Telefon: 02333 736 00 E-Mail: feuerwehr@ennepetal.de ...

    mehr
  • 12.08.2025 – 06:23

    FW-EN: Kleinbrand Mülleimer

    Ennepetal (ots) - Am Montag den 11.08.2025 wurde die Feuerwehr Ennepetal gegen 14.30 Uhr zu einem brennenden Mülleimer in die Heilenbeckerstraße alarmiert. Als das Hilfeleistungslöschfahrzeug an der Einsatzstelle eintraf, wurden bereits erste Löschmaßnahmen durch Anwohner getätigt. Durch die Feuerwehr wurden anschließend die Überreste des Brandguts abgelöscht und der Bereich um den Mülleimer herum mit einer Wärmebildkamera kontrolliert. Der Einsatz endete nach 20 ...

    mehr
  • 08.08.2025 – 06:01

    FW-EN: Einsätze für die Feuerwehr Ennepetal am 07.08.2025

    Ennepetal (ots) - Am 07.08.2025 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 07:33 Uhr in die Mittelstraße alarmiert. Vor Ort wurde der Rettungsdienst bei der Versorgung und dem Transport eines Notfallpatienten unterstützt. Der Einsatz endete um 08:44 Uhr. Um 15:41 Uhr wurden die Löschgruppen Voerde und Oberbauer zusammen mit der Hauptamtlichen Wachbesatzung zur Hagener Straße alarmiert. Ein PKW war mit drei Insassen in ein ...

    mehr
