FW-EN: Einsätze am Mittwoch, den 13.08.2025

Ennepetal (ots) - Am Montag den 11.08.2025 wurde die Feuerwehr Ennepetal gegen 14.30 Uhr zu einem brennenden Mülleimer in die Heilenbeckerstraße alarmiert. Als das Hilfeleistungslöschfahrzeug an der Einsatzstelle eintraf, wurden bereits erste Löschmaßnahmen durch Anwohner getätigt. Durch die Feuerwehr wurden anschließend die Überreste des Brandguts abgelöscht und der Bereich um den Mülleimer herum mit einer Wärmebildkamera kontrolliert. Der Einsatz endete nach 20 ...

