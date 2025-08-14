FW-EN: Einsätze am Mittwoch, den 13.08.2025
Ennepetal (ots)
Am Mittwoch wurde die Feuerwehr Ennepetal mit dem Tanklöschfahrzeug gegen 16:56 Uhr in die Nachbarstadt Gevelsberg alarmiert. Gegen 17:21 Uhr ist die Drehleiter ebenfalls zu Überörtlichen Hilfe nach Gevelsberg alarmiert worden. In beiden Fällen wird auf die Pressemitteilung der Feuerwehr Gevelsberg verwiesen.
