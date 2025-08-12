PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Kleinbrand Mülleimer

Ennepetal (ots)

Am Montag den 11.08.2025 wurde die Feuerwehr Ennepetal gegen 14.30 Uhr zu einem brennenden Mülleimer in die Heilenbeckerstraße alarmiert. Als das Hilfeleistungslöschfahrzeug an der Einsatzstelle eintraf, wurden bereits erste Löschmaßnahmen durch Anwohner getätigt. Durch die Feuerwehr wurden anschließend die Überreste des Brandguts abgelöscht und der Bereich um den Mülleimer herum mit einer Wärmebildkamera kontrolliert. Der Einsatz endete nach 20 min.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Ennepetal
über Einsatzzentrale erreichbar
Telefon: 02333 736 00
E-Mail: feuerwehr@ennepetal.de
www.feuerwehr.ennepetal.de

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell

