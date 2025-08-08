Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Einsätze für die Feuerwehr Ennepetal am 07.08.2025

Ennepetal (ots)

Am 07.08.2025 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 07:33 Uhr in die Mittelstraße alarmiert. Vor Ort wurde der Rettungsdienst bei der Versorgung und dem Transport eines Notfallpatienten unterstützt. Der Einsatz endete um 08:44 Uhr.

Um 15:41 Uhr wurden die Löschgruppen Voerde und Oberbauer zusammen mit der Hauptamtlichen Wachbesatzung zur Hagener Straße alarmiert. Ein PKW war mit drei Insassen in ein geparktes Fahrzeug am Straßenrand gefahren. Die Personen wurden vom Rettungsdienst versorgt. Für die Dauer des Einsatzes musste die Hagener Straße kurzfristig gesperrt werden. Der Einsatz endete um 17:22 Uhr.

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell