FW-EN: Einsätze am Montag 28.07.2025

Ennepetal (ots) - Am Freitag 25.07.2025 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 08:40 Uhr in die Wilhelmshöher Straße alarmiert. Der Rettungsdienst wurde mit Tragehilfe unterstützt. Der Einsatz endete um 09:08 Uhr. Um 13:07 Uhr wurde ein Fahrzeugbrand in der Kölner Straße gemeldet. Ein kleiner Schlepper hatte Feuer gefangen und wurde vor Eintreffen der Feuerwehr durch den Besitzer gelöscht. Die Feuerwehr führte ...

