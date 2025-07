Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Fahrt endet im Grünstreifen eines Kreisverkehrs

Speyer (ots)

Am vergangenen Montag kam es gegen 13:00 Uhr, vermutlich auf Grund eines technischen Defektes an einem PKW, zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person. Der Fahrzeugführer befuhr die L528 in Fahrtrichtung Speyer. Vor dem Einfahren in den Kreisverkehr wollte dieser abbremsen, bemerkte jedoch, dass die Bremsen nicht griffen. Der PKW-Fahrer fuhr noch in den Kreisverkehr ein, konnte das Fahrzeug dann jedoch nicht in der Spur halten, fuhr ungebremst in den Grünstreifen rechts außerhalb des Kreisverkehrs und kam dort zum Stehen. Hierbei zog sich der PKW-Fahrer leichte Verletzungen am Oberkörper zu, weshalb dieser zur weiteren medizinischen Abklärung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht wurde. Am PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden, u.a. wurde die Ölwanne aufgerissen, so dass die Feuerwehr zur Beseitigung des ausgelaufenen Betriebsstoffes herangezogen werden musste. Der verunfallte Skoda Octavia musste durch einen Abschlepper mittels Kran aus dem Grünstreifen geborgen werden.

