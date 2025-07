Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel

Schifferstadt (ots)

Ein 50-jähriger aus Schifferstadt sollte am späten Sonntagabend mit seinem Auto in der Hofstückstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Nach einer kurzen fußläufigen Flucht konnte er schließlich unweit in einem Garten, hier hatte er sich versteckt, festgestellt werden. Im Rahmen der Kontrolle konnten bei dem Mann drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden. Des Weiteren konnten im Rahmen der Durchsuchung geringe Mengen Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt werden. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Den Mann erwartet nun ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Da er zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, kommt noch ein Verfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis hinzu.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell