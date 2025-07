Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Rolltor gerammt - zu viel Alkohol

Altrip (ots)

Beim Ausparken stieß am vergangenen Samstagabend eine 26-jährige Verkehrsteilnehmerin aus Mannheim mit ihrem Auto in der Parkstraße an ein Rolltor. Die vor Ort eingesetzten Beamten konnten bei der Frau während der Unfallaufnahme Alkoholgeruch feststellen. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab schließlich einen Wert von 1,54 Promille. Nach der Entnahme einer Blutprobe und der Sicherstellung des Führerscheines wurde die Frau wieder auf freien Fuß entlassen. An dem Rolltor entstand ein Schaden von circa 1.000 Euro. Die Frau erwartet nun ein Verfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung.

