Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Sachbeschädigung an PKW

Bobenheim-Roxheim (ots)

In der Nacht des 04.07.2025 auf den 05.07.2025 gegen 23:50 Uhr wurde hiesige Dienststelle über eine männliche Person im Bereich der Straße Nachtweide in Bobenheim-Roxheim informiert, welche soeben ein parkendes Fahrzeug beschädigt haben soll. Bei Eintreffen der Beamten konnten diese feststellen, dass alle Scheiben des Fahrzeugs mutwillig eingeschlagen wurden. Durch anwesende Zeugen konnte der mutmaßliche Täter als männlich und dunkel gekleidet beschrieben werden. Er habe sich vor Eintreffen der Beamten zu Fuß von der Örtlichkeit entfernt. Die Polizei hat hierzu die Ermittlungen in einem Strafverfahren aufgenommen und bittet um Hinweise.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell