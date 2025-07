Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Schwerer Unfall in der "Badewanne"

Dudenhofen (ots)

Am Sonntagnachmittag kurz nach 15 Uhr kam es anlässlich der Austragung der Deutschen Meisterschaften im Bahnradsport auf der Radrennbahn in Dudenhofen zu einem schweren Unfall. Während eines Rennens verloren zwei Radrennfahrer in einer Kurve die Kontrolle über ihre Räder und flogen mit ca. 60km/h aus der Kurve. Beide stürzten über die Bande und schleuderten in eine Zuschauergruppe. Dabei wurden die beiden Sportler sowie insgesamt sieben Zuschauer verletzt, zwei davon schwer. Die Verletzten wurden durch mehrere Rettungswägen und zwei Rettungshubschrauber in umliegende Krankenhäuser verbracht. Über Art und Schwere der Verletzungen ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts Näheres bekannt. Die Meisterschaften wurden anschließend durch den Veranstalter vorzeitig beendet.

