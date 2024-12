POL-NOM: Unbekannter Fahrzeugführer blendet entgegenkommenden Pkw. Es kommt zum Unfall.

Northeim (ots) - 37176 Nörten-Hardenberg, Vetternweg, Freitag, 13.12.2024, 07:15 - 18:00 Uhr, Nörten-Hardenberg (Gro) Ein im o.g. Tatzeitraum im Vetternweg gegenüber einer Apotheke abgestellter schwarzer Seat Ibiza wurde am Freitag in der Zeit von 07:15 - 18:00 Uhr am Kotflügel und der Stoßstange vorne links beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro. Mögliche Zeugen, die Hinweise auf ein ...

