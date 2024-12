Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Wasserkocher gerät in Brand - eine Person durch Rauchgase leicht verletzt

Northeim (ots)

37154 Northeim,

Rhumestraße, Samstag, 14. Dezember 2024, 14:45 Uhr,

Northeim (Gro)

In der Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Rhumestraße geriet ein Wasserkocher in Brand, welcher auf einem Cerankochfeld abgestellt war. Durch den ausgelösten Rauchmelder und die Rauchentwicklung wurde u.a. eine 42-Jährige aus Eschwege, die bei einer anderen Familie in dem Mehrfamilienhaus zu Besuch war, auf die Situation aufmerksam und klingelte bei der brandbetroffenen Wohnung. Die 87-jährige Bewohnerin öffnete die Tür und konnte von der 42-Jährigen aus der Wohnung geführt werden. Die 87-Jährige wurde durch die entstandenen Rauchgase leicht verletzt und vorsorglich einem Krankenhaus zugeführt. Zu weiteren Schäden kam es nicht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell