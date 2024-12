POL-NOM: Brand einer Garage

Polizeiinspektion Northeim

37186 Moringen, OT Nienhagen, Freitag, 13.12.2024, gegen 12:50 Uhr

Moringen - (sb) Zur Mittagszeit kam es zu einem Brandausbruch in einer Garage auf einem Grundstück an der Ortsdurchfahrt in Nienhagen. Die zuvor alarmierte Feuerwehr konnte durch ihr schnelles Eingreifen eine Brandausbreitung auf andere Gebäudeteile verhindern, so dass sich der entstandene Schaden auf die Garage, sowie die darin befindlichen Werkzeuge, etc. begrenzt. Ein Fahrzeug war während dieser Zeit in nicht in der Garage abgestellt. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf zirka fünfzigtausend Euro. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen, der Brandort wurde beschlagnahmt. Eingesetzt waren die Feuerwehren aus Moringen, Fredelsloh, Oldenrode, Nienhagen, Lutterbeck sowie die Drehleiter aus Northeim mit zwei vorsorglich angeforderten RTW und die Polizei Northeim.

