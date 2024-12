Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht in Nörten-Hardenberg

Northeim (ots)

37176 Nörten-Hardenberg,

Vetternweg, Freitag, 13.12.2024, 07:15 - 18:00 Uhr,

Nörten-Hardenberg (Gro)

Ein im o.g. Tatzeitraum im Vetternweg gegenüber einer Apotheke abgestellter schwarzer Seat Ibiza wurde am Freitag in der Zeit von 07:15 - 18:00 Uhr am Kotflügel und der Stoßstange vorne links beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro. Mögliche Zeugen, die Hinweise auf ein unfallverursachendes Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Northeim (Tel. 05551-9148-0) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell