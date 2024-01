POL-ST: Westerkappeln, Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzten - PKW fährt gegen Baum

Neuenkirchen (ots) - In Neuenkirchen am Haarweg ist es zu einem Einbruch in ein Vereinsheim gekommen. Die Beute der Täter steht noch nicht fest. Am Donnerstag (28.23.) brachen Unbekannte in das Vereinsheim des SUS Neuenkirchen am Haarweg ein. Die Tatzeit liegt in dem Zeitraum von Mittwoch (27.12.) 20.00 Uhr bis zum Donnerstag (28.12.) 08.10 Uhr. Die Täter schlugen die Scheibe der Eingangstür ein und gelangten so ins ...

mehr