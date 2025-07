Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal (Pfalz) - Diebstahl aus Handtasche

Frankenthal (ots)

Am Samstag, den 05.07.2025 im Zeitraum zwischen 14:00 Uhr - 14:30 Uhr befand sich die 71-jährige Geschädigte zum Einkaufen in der Frankenthaler Innenstadt. In diesem Zeitraum entwendete ein bislang unbekannter Täter, in einem unbemerkten Moment, den Geldbeutel aus ihrer mitgeführten Handtasche. Durch die Polizei wurden die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Die Polizei gibt folgende Verhaltenshinweise, um sich vor Taschendieben zu schützen:

- Achten Sie auf ausreichenden Abstand zu fremden Personen. - Tragen Sie Bargeld und Zahlungskarten in verschiedenen,

verschlossenen Innentaschen Ihrer Kleidung möglichst nah am Körper.

- Bewahren Sie Kredit- und Bankkarten und PIN getrennt voneinander

auf und lernen Sie die PIN auswendig.

- Tragen Sie die Tasche mit der Verschlussseite zum Körper. - Lassen Sie Taschen und Wertgegenstände (Handy/Laptop) niemals

unbeaufsichtigt.

- Achten Sie vor allem im Gedränge besonders auf Ihre Wertsachen

und Taschen. Weiter Infos zum Thema Taschendiebstahl und weiteren interessante Themen unter www.polizei-beratung.de.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell