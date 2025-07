Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Betriebserlaubnis erloschen

Hanhofen (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, gegen 00:05 Uhr wurde ein 21-jähriger Führer eines BMW 530d in der Straße "An den Gewerbewiesen" einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass die an dem PKW angebrachten Felgen über keine E-Nummer verfügten. Auf Nachfrage konnte der 21-jährige auch keine Dokumente für die Felgen vorzeigen. Zudem hatte der Fahrer eigenständig einen Heckspoiler am PKW angebracht, bei welchem der verwendete Kleber sich bereits löste und eine Gefahr für weitere Verkehrsteilnehmer nicht auszuschließen war. Die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs war vor Ort erloschen und dem 21-jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell