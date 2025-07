Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Diebstahl aus geparkten PKW

Frankenthal (ots)

Am gestrigen, 03.07.2025 im Zeitraum zwischen 19:50 Uhr - 20:20 Uhr entwendete ein unbekannter Täter einen Rucksack samt darin befindlichen Inhalt aus einem geparkten Pkw in der Roxheimer Straße in 67227 Frankenthal. Um an den Rucksack zu gelangen, beschädigte der Täter die hintere Scheibe der Beifahrertür mit einem Stein. Hierbei beschädigte er ebenfalls ein unmittelbar daneben geparktes Fahrzeug. Durch die Polizei wurden die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

