POL-PPRP: Fußgängerin beim Einparken verletzt

Ludwigshafen (ots) - Am späten Montagabend (14.10.2024), gegen 23:15 Uhr - 23:30 Uhr, wurde versucht in eine Wohnung in der Erbgasse einzubrechen. Die Bewohnerin hörte ein Geräusch und ging mit ihren Hunden in den Innenhof. Dort konnte sie noch einen Mann sehen, der über das Tor kletterte und flüchtete. Der flüchtige Täter wird, wie folgt beschrieben: - männlich, - ca. 1,80 Meter groß, - sportliche Figur, - ...

