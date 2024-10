Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Auto aufgebrochen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Unbekannte brachen in der Zeit vom 13.10., 22 Uhr, bis zum 14.10.2024, 5 Uhr, einen 5er BMW in der Herxheimer Straße auf. Aus dem Auto wurde ein Werkzeugkasten gestohlen. Durch die Tat entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 900 Euro.

Haben Sie die Tat beobachtet oder können Sie Hinweise geben? Dann melden Sie sich bitte bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell