Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Diebstahl eines E-Scooter

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Am Mittwoch, 02.07.2025, gegen 12:30 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter auf einem Schulgelände in der Holzhofstraße in Frankenthal, einen dort abgestellten nicht gegen Diebstahl gesicherten E-Scooter. Der Dieb wurde bei der Tatausführung beobachtet, konnte aber bislang nicht ermittelt werden. Beschrieben wird der männliche Täter wie folgt: Ca. 16 Jahre alt, schwarze Haare (seitlich kurz auf dem Kopf länger), schlanke, sportliche Figur. Bei Tatausführung war er oberkörperfrei und hatte ein rotes T-Shirt über die Schulter gelegt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

