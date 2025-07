Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrskontrollen

Speyer (ots)

Am Donnerstag, den 03.07.2025, wurden im Laufe des Vormittags mehrere Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt des Zweiradverkehrs durchgeführt. Zunächst wurde zeitgleich je eine Kontrollstelle in der Wormser Landstraße und der Landwehrstraße eingerichtet. Bei 34 kontrollierten Verkehrsteilnehmern stellten die Beamten fünf Verstöße fest. In allen fünf Fällen befuhren Fahrradfahrer den Radweg in die nicht vorgeschriebene Richtung.

Im Zeitraum von 11:15 - 12:15 Uhr wurde eine Geschwindigkeitsmessstelle in der Spaldinger Straße eingerichtet. Bei mäßigem Verkehrsaufkommen stellten die Beamten zwei Geschwindigkeitsverstöße fest. Das schnellste gemessene Fahrzeug befuhr mit Spaldinger Straße bei erlaubten 50 km/h mit 75 km/h.

