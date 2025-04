Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Schloss geknackt und E-Scooter gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte entwendeten zwischen Montag und Dienstag einen E-Scooter in der Bahnhofstraße. Wie der 27-jährige Eigentümer den Beamten mitteilte, stellte er den Roller am Montagabend gegen 20:10 Uhr in der Straße ab. Gesichert hatte er ihn mit einem Fahrradschloss. Als er am Dienstag, gegen 20 Uhr, zurückkam, war der Elektroroller der Marke "ZAMELUX GREEN" weg. Das Schloss lag geöffnet auf dem Boden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, denen im genannten Zeitraum etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 zu melden. |kfa

