Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Mann randaliert und beleidigt Frau

Kaiserslautern (ots)

Wegen eines aggressiven Randalierers rief am späten Dienstagnachmittag eine Stadtbewohnerin am "Blutacker" die Polizei. Nach ihren Angaben warf der ihr Unbekannte gegen 17 Uhr Mülltonnen umher. Als die 41-Jährige aus ihrem Wagen ausstieg, sprach der Mann die Frau an und begann unmittelbar, sie zu beleidigen. Die 41-Jährige setzte sich daraufhin wieder zu ihren Kindern ins Auto und verschloss die Türen, woraufhin der Randalierer sich aus dem Staub machte. Kurz darauf wurde der Polizei ein Mann in der Alex-Müller-Straße gemeldet, der gegen einen Lkw geschlagen habe. Die Personenbeschreibung ließ vermuten, dass es sich hierbei um denselben Störenfried handelte. Die Beamten nahmen die Fahndung auf und konnten den beschriebenen Täter in der Esperantostraße antreffen. Als Grund für seinen Wutausbruch nannte der 29-Jährige Beziehungsprobleme mit seiner Partnerin. Eine Überprüfung des Lkw ergab, dass dieser durch den Schlag nicht beschädigt wurde. Der 29-Jährige erhielt einen Platzverweis für den Rest des Tages und muss sich jetzt wegen des Verdachts der Beleidigung rechtfertigen. |kfa

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell