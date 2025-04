Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Bewusstlose Jugendliche in Parkhaus

Kaiserslautern (ots)

Wegen des Verdachts eines medizinischen Notfalls rückten am Dienstagabend Einsatzkräfte zu einem Parkhaus in der Straße "Rittersberg" aus. Von dort wurden zwei ohnmächtige Mädchen gemeldet. Da eine Rauchgasintoxikation in der Tiefgarage nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde die Feuerwehr hinzugerufen. Nach einer Überprüfung der Umgebungsluft konnte diese aber Entwarnung geben. Nach der Ansprache der 15- und 17-Jährigen erhärtete sich der Verdacht, dass der übermäßige Konsum von Alkohol und Drogen für den Zustand der beiden jungen Frauen verantwortlich war. Das Duo wurde von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Durch den Rettungsdienst wurden auch die Erziehungsberechtigten der Mädchen verständigt. |kfa

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell