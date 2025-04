POL-PDKL: Jugendliche flüchten vor Polizei

Kaiserslautern (ots) - Ein sturzbetrunkener Mann ist am Montagabend in der Posener Straße aufgefallen. Zeugen verständigten gegen 22 Uhr die Polizei. Mit Hilfe eines "Dolmetschers" konnten die Beamten in Erfahrung bringen, dass der 40-Jährige angeblich seine Papiere verloren und zur Zeit auch keinen festen Wohnsitz habe. Zwar konnte die Identität des Mannes in der Folge ermittelt und bestätigt werden, einen ...

