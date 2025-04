Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Sturzbetrunken und uneinsichtig

Kaiserslautern (ots)

Ein sturzbetrunkener Mann ist am Montagabend in der Posener Straße aufgefallen. Zeugen verständigten gegen 22 Uhr die Polizei.

Mit Hilfe eines "Dolmetschers" konnten die Beamten in Erfahrung bringen, dass der 40-Jährige angeblich seine Papiere verloren und zur Zeit auch keinen festen Wohnsitz habe. Zwar konnte die Identität des Mannes in der Folge ermittelt und bestätigt werden, einen Schlafplatz für ihn zu finden, gestaltete sich aber aufgrund seines Alkoholpegels und Platzmangels in sozialen Einrichtungen schwierig.

Nachdem der 40-Jährige dies nicht einsehen wollte, immer wieder an einer Einrichtung auftauchte und dort auch zu randalieren begann, wurde er schließlich in Gewahrsam genommen und konnte seinen Rausch sozusagen unter Polizeiaufsicht ausschlafen. |cri

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell