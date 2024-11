Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Bremszug gerissen, Radfahrer verletzt

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 23.11.2024 gegen 07:00 Uhr wurde ein 28-Jähriger bei einem Verkehrsunfall in der Sonnenwendstraße in Bad Dürkheim verletzt. Dieser befuhr mit seinem Fahrrad die Sonnenwendstraße als er im dortigen Kurvenbereich bemerkte, dass die Bremsen nicht mehr funktionierten. Um sein Fahrrad abzubremsen steuerte er dies an den Straßenrand, wobei er die Kontrolle verlor und mit einem Zaun kollidierte. Der 28-Jährige wurde leicht verletzt und durch das DRK ins Krankenhaus verbracht. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen war der Bremszug des Fahrrades vermutlich aufgrund von Materialverschleiß gerissen. An dem Zaun und an dem Fahrrad entstand ein Gesamtschaden von 200 Euro.

