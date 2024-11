Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Geschwindigkeitskontrollen im Dienstgebiet

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 22.11.2024 wurden zwischen 09:00 Uhr und 13:00 Uhr mehrere Geschwindigkeitskontrollen aufgrund von Bürgerbeschwerden durchgeführt. Bei der ersten Kontrolle wurde in Herxheim am Berg in der Weinstraße der Verkehr aus Richtung Grünstadt kommend gemessen. Bei schwachem Verkehrsaufkommen, kam es zu keinen Geschwindigkeitsverstößen. Allerdings mussten 5 Verstöße gegen die Gurtanlegepflicht geahndet werden.

Bei der nächsten Kontrolle wurde in Bad Dürkheim in der Friedelsheimer Straße der Verkehr in Fahrtrichtung Weinstraße Süd gemessen. Bei mittlerem Verkehrsaufkommen wurden 5 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Der Spitzenreiter wurde bei erlaubten 30km/h mit 50 km/h gemessen.

