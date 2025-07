POL-PDLU: Nachtragsmeldung zum Unfall bei den Deutschen Bahnradmeisterschaften

Beindersheim (ots) - Am 06.07.2025, gegen 13:40 Uhr befuhr eine 20-Jährige Fahrzeugführerin mit ihrem PKW die K7 von Heuchelheim kommend in Fahrtrichtung Beindersheim. Bei der Einfahrt in den dortigen Kreisverkehr missachtete sie die Vorfahrt des bereits im Kreisverkehr fahrenden Radfahrers. Durch den Zusammenstoß der beiden, zog sich der 58-Jährige Radfahrer Abschürfungen an der rechten Hand sowie Schmerzen im ...

mehr