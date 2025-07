Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rimbach: Auto touchiert und geflüchtet/Polizei sucht Zeugen

Rimbach (ots)

Am Mittwoch (02.07.) kam es in der Zeit zwischen 14.00 und 15.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Erikastraße auf dem großen Parkplatz beim dortigen Kindergarten. Hierbei beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug, mutmaßlich beim Ein- bzw. Ausparken, einen ordnungsgemäß geparkten grauen Peugeot. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Der Schaden beläuft sich auf circa 1000 Euro.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Heppenheim unter der Telefonnummer 06252/7060 in Verbindung zu setzen.

