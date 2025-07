POL-DA: Ober-Ramstadt: Polizei lädt zur Fahrradcodierung ein

Groß-Gerau (ots) - "Am Römerhof" drangen am Freitag (04.07.), in der Zeit zwischen 19.15 und 20.15 Uhr, unbekannte Täter in ein Wohnhaus ein. Die ungebetenen Besucher verschafften sich zunächst durch die Eingangstür Zugang und durchsuchten anschließend Schubladen und Schränke nach Wertgegenständen. Die Kriminellen flüchteten nach derzeitigem Ermittlungsstand mit Schmuck. Es wird in diesem Zusammenhang um ...

