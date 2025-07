POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Schwarzer BMW M8 gestohlen/Kripo ermittelt

Darmstadt (ots) - Ein 22 Jahre alter Mann, nahm am Samstagmittag (5.7.) Bekleidung im Wert von etwa 400 Euro an sich und wollte unbemerkt ein Sportgeschäft am Ludwigsplatz verlassen. Aufmerksame Zeugen beobachteten dies und wollten den Täter an der Flucht hindern. Der 22-Jährige versuchte sich gegen 13.30 Uhr loszureißen, was aber bis zum Eintreffen einer ...

