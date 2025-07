Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: 55-Jähriger auf Autobahnparkplatz zu Boden gerissen und bestohlen/Polizei sucht Zeugen

Mörfelden-Walldorf (ots)

Ein 55 Jahre alter Mann wurde am Sonntagmorgen (06.07.), gegen 6.00 Uhr, auf dem Autobahnparkplatz "Kaiserstein" an der A 5 in Richtung Frankfurt, von einem Unbekannten zu Boden gerissen und seiner Umhängetasche samt Geld, persönlichen Dokumenten, Schlüssel und Mobiltelefon bestohlen, als er auf dem Parkplatz gerade eine Pause einlegen wollte. Der 55-Jährige zog sich bei dem Angriff leichte Verletzungen zu. Der Unbekannte flüchtete anschließend in einem weißen Ford Fiesta mit OF-Kennzeichen auf der A 5 in Richtung Frankfurt. Die leere Tasche des 55-Jährigen wurde später auf der Tangente zur A 3 in Richtung Würzburg aufgefunden. Der Flüchtige ist etwa 50 Jahre alt, hat schwarze, gelockte, nackenlange und nach hinten gegelte Haare. Er hatte laut dem Geschädigten ein südländisches Erscheinungsbild.

Die Polizeiautobahnstation Südhessen (Ermittlungsgruppe) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Personen, die sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang geben können, um Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer 06151/8756-0.

