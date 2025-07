Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bischofsheim: Gartenhütte brennt

Bischofsheim (ots)

Eine Gartenhütte in einer Kleingartenanlage "An der Bahn" geriet am Montagmittag (30.06.), gegen 14.00 Uhr, aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten die Flammen anschließend, konnten aber nicht verhindern, dass durch die Hitzeentwicklung Schaden an drei Gartenparzellen entstand. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Der Schaden beläuft sich nach erster Schätzung auf rund 20.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell