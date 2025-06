Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Babenhausen: Polizei nimmt 31-Jährigen vorläufig fest

Alkoholtest ergibt über 4 Promille

Babenhausen (ots)

Am Sonntag (29.6.) nahm eine Streife der Polizeistation Dieburg einen 31-Jährigen im Schwimmbad vorläufig fest. Er kam in eine Gewahrsamszelle und muss sich jetzt in einem eingeleiteten Verfahren strafrechtlich verantworten.

Ein Zeuge verständigte gegen 16.45 Uhr über die Rettungsleitstelle die Polizei. Zuvor hatte er beobachtet, wie der Mann drei Mädchen unsittlich berührt haben soll. Eine sofort hinzugezogene Streife nahm den Tatverdächtigen noch vor Ort vorläufig fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 4,21 Promille. Für weitere kriminalpolizeiliche Maßnahmen kam der 31-Jährige zunächst mit auf die Wache.

Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei und sucht weitere Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Die Ermittlerinnen und Ermittler sind unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt zu erreichen.

