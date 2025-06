Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kreis Bergstraße: Motorradkontrollen/Weiterfahrt untersagt und Verstöße gegen Durchfahrtsverbot geahndet

Kreis Bergstraße (ots)

Am Samstag und Sonntag (28. und 29.06.) fanden im Kreis Bergstraße drei Motorradkontrollen statt. Alljährlich kommt es im Landkreis insbesondere in den Sommermonaten zu Beschwerden von Anwohnern wegen Lärm und zu schnellem Fahren von Motorradfahrern.

Am Samstag kontrollierten Beamte der Polizeistationen Bensheim und Pfungstadt in der Zeit von 15.00 bis 19.00 Uhr am Parkplatz "Schöne Aussicht" bei Lindenfels insgesamt 18 Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer. Einer der Biker hatte keinen DB-Killer eingebaut, worauf die Weiterfahrt von der Polizei untersagt wurde. Darüber hinaus war ein Verwarngeld in Höhe von 50 Euro fällig. Ansonsten gab es für die Ordnungshüter nur geringe Mängel zu beanstanden, wie fehlende Reflektoren und ein gesprungenes Spiegelglas. Die Eigentümer müssen nun zeitnah die Behebung der Mängel bei der Polizei nachweisen.

Am Sonntag (29.06.), in der Zeit zwischen 11.45 und 13.15 Uhr, führte die Polizeistation Wald-Michelbach Verkehrskontrollen auf der Landesstraße 3409 bei Stallenkandel durch. Dort herrscht am Wochenende und an Feiertagen ein Durchfahrtsverbot für Motorräder. Trotz des Verbotes stellten die Beamten zwischen 10.30 und 11.40 Uhr drei Verstöße fest. Auf die Motorradfahrer, die das Durchfahrtsverbot missachteten, kommen jeweils Verwarnungsgelder in Höhe von 50 Euro zu. Keine Beanstandungen bezüglich des Durchfahrtsverbots für Motorradfahrer auf der Landesstraße 3409 gab es dagegen bei einer weiteren Kontrolle am Nachmittag des gleichen Tages durch die Polizeistation Heppenheim.

