POL-DA: Groß-Gerau: Wohnungseinbrecher in Einfamilienhaus

Dieburg (ots) - Ein bislang unbekannter Täter versuchte in der Nacht zum Sonntag (29.6.) in ein Haus in der Johann-Sebastian-Bach-Straße einzubrechen. Gegen 2.30 Uhr wollte sich der Unbekannte nach derzeitigem Ermittlungsstand, mithilfe von Mülltonnen, Zugang über einen Balkon in das Innere des Objekts verschaffen. Dies konnte durch eine aufmerksame Zeugin beobachtet werden, welche sofort die Polizei alarmierte. Der ...

