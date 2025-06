Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Büttelborn: Auf die Gegenfahrbahn geraten/Polizei stoppt 25-jährigen Autofahrer mit rund 3,5 Promille

Büttelborn (ots)

Am Sonntagabend (29.06.), gegen 18.30 Uhr, meldete ein Verkehrsteilnehmer, dass ihm auf der Bundesstraße 42 ein Auto auffiel, dessen Fahrer in Schlangenlinien unterwegs sei und teils in den Gegenverkehr geriet.

Eine Streife der Polizeistation Groß-Gerau konnte den 25 Jahre alten Autofahrer anschließend bei Worfelden stoppen. Die Überprüfung der Fahrtüchtigkeit des Wagenlenkers bestätigte den Verdacht. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 3,5 Promille. Der 25-Jährige wurde vor Ort festgenommen und zur Wache gebracht, wo eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Er musste, weil er lediglich zum Urlaub in Deutschland weilt, eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1500 Euro hinterlegen. Ihn erwartet nun ein entsprechendes Strafverfahren.

