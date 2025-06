Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bad König (Zell): Polizei überwacht Durchfahrtsverbot für Lastwagen über 3,5 Tonnen/Keine Verstöße aber sechs Insassen ohne Gurt

Bad König (ots)

Am Samstag (28.06.), in der Zeit zwischen 12.00 und 13.00 Uhr, führte die Polizeistation Erbach Verkehrskontrollen im Helmertweg durch. Dort herrscht ein Durchfahrtsverbot für Lastwagen über 3,5 Tonnen. Die Ortsdurchfahrt von Zell ist derzeit aufgrund der B 45 - Brückensperrung durch Straßenverkehr belastet. Die Beamten verzeichneten in dem rund einstündigen Zeitraum keinen Verstoß. Allerdings ahndeten die Kontrolleure sechs Verstöße gegen die Gurtpflicht, weil Autoinsassen nicht angeschnallt waren.

