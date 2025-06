Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Polizei stoppt 41-Jährigen nach Flucht über die A 5/Über halbes Kilo Kokain im Auto

Mörfelden-Walldorf (ots)

Ein 41-jähriger Autofahrer muss sich nach seiner Flucht vor der Polizei über die A 5 nun in einem Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Zivilen Verkehrsfahndern des Polizeipräsidiums Südhessen war das Fahrzeug des Mannes am Freitagnachmittag (27.06.) gegen 15.30 Uhr auf der A 5 bei Mörfelden-Walldorf wegen fehlendem Versicherungsschutz aufgefallen. Als ihn die Polizeikräfte stoppen wollten und dazu auch die Anhaltesignale nutzten, beschleunigte der Fahrer das Auto und flüchtete über die Autobahn in Richtung Frankfurt. Der Wagenlenker touchierte hierbei einen Lastwagen, "schlängelte" sich anschließend durch einen Verkehrsstau und kam schlussendlich, nachdem er die A 5 bei Zeppelinheim verlassen hatte in einer Sackgasse nicht mehr weiter. Der 41-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Im Fahrzeug fanden die Fahnder sechs Päckchen mit insgesamt rund 570 Gramm Kokain.

Der 41-Jährige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt, der gegen ihn die Untersuchungshaft anordnete.

