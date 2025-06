Einhausen (ots) - In der Nacht zum Samstag (28.06.), ereigneten sich zwei Wohnungseinbrüche im Blütenweg in Klein-Hausen. Ein Unbekannter drang gegen 2.00 Uhr über ein Fenster in ein dortiges Wohnhaus ein und entwendete Armbanduhren und Geld. Dies bemerkte eine Bewohnerin, worauf der Einbrecher flüchtete. Zudem geriet in der gleichen Straße in der Zeit zwischen ...

