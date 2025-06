Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Einhausen: Zwei Wohnungseinbrüche/Krimineller trifft auf Bewohnerin

Einhausen (ots)

In der Nacht zum Samstag (28.06.), ereigneten sich zwei Wohnungseinbrüche im Blütenweg in Klein-Hausen. Ein Unbekannter drang gegen 2.00 Uhr über ein Fenster in ein dortiges Wohnhaus ein und entwendete Armbanduhren und Geld. Dies bemerkte eine Bewohnerin, worauf der Einbrecher flüchtete.

Zudem geriet in der gleichen Straße in der Zeit zwischen 2.45 und 3.45 Uhr ein Einfamilienhaus in das Visier von Kriminellen. Die Täter verschafften sich auch hier über ein Fenster Zugang und ließen eine Taschenlampe und wenige Euro mitgehen. Sie flüchteten zu Fuß vom Tatort. Die Polizei geht von einem Tatzusammenhang aus.

Hinweise von Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden erbeten an die Kriminalpolizei (Kommissariat 21/22) in Heppenheim unter der Telefonnummer 06252/7060.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell