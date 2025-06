Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Waldschwimmbades

Michelstadt (ots)

Am Sonntag (29.06.2025) wurde gegen 16:30 Uhr, ein brauner PKW Suzuki auf dem Waldparkplatz am Waldschwimmbad in Michelstadt durch einen weißen VW Bus / Kastenwagen beschädigt. Die Schadenshöhe beträgt schätzungsweise 1500.- Euro. Laut Zeugen könnte der VW dort auch noch ein weiteres Fahrzeug beschädigt haben. Von dem verursachenden Fahrzeug ist nur das Kennzeichen ERB bekannt. Zeugen des Unfalls oder weitere Geschädigte werden gebeten sich mit der Polizeistation in Höchst unter der Telefonnummer 06163 / 941-0 in Verbindung zu setzen.

