Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: E-Scooter von Pkw in der Aschaffenburger Straße abgedrängt

Höchst Odenwald (ots)

Verkehrsunfallmeldung und Zeugenaufruf

Odenwaldkreis, Höchst:

Am frühen Sonntagmorgen (29.06.) kam es um 01:44 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Aschaffenburger Straße in Höchst, bei dem ein 26-jähriger Sandbacher leicht verletzt wurde. Dieser befuhr zuvor auf seinem E-Scooter den Fahrradschutzstreifen in Höchst in Richtung Sandbach. In Höhe eines italienischen Restaurants kam ihm ein schwarzes Cabrio der Marke CHEVROLET entgegen und hielt laut Zeugenaussage unvermittelt auf den Zweiradfahrer zu. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, zog er seinen E-Scooter Richtung Gehsteig und stürzte in der Folge. Der Fahrzeugführer des Chevrolets mit derzeit unbekanntem Kennzeichen verließ die Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Vorfall konnte von Zeugen beobachtet werden. Die Polizei beziffert den entstandenen Sachschaden auf etwa 100,- EUR. Die Polizei in Höchst erbittet Zeugenhinweise zum unfallverursachenden Fahrzeug und des/der flüchtigen Fahrzeugführer(s)/in unter 06163 / 941-0.

Gef. Ihrig, POK (SB Schubert)

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell