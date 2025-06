Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt: Polizeikräfte nehmen gesuchten mutmaßlichen Straftäter fest

19-Jähriger wird Haftrichter vorgeführt

Weiterstadt (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen:

Am Freitagmittag (27.6.) nahmen Spezialkräfte im Rahmen eines Polizeieinsatzes in der Otto-Wels-Straße einen 19-Jährigen aufgrund eines bestehenden Haftbefehls fest. Der Mann aus Weiterstadt steht im Verdacht, eine Prostituierte am späten Sonntagabend (22.6.) in einem Hotel in Darmstadt vergewaltigt und beraubt zu haben. Hierbei soll er auch mit einer Schusswaffe gedroht haben. Im Rahmen der anschließenden Ermittlungen des Kommissariats 10 der Darmstädter Kriminalpolizei richtete sich der Verdacht gegen den 19-Jährigen. Die Staatsanwaltschaft Darmstadt erwirkte daraufhin ein Untersuchungshaftbefehl gegen den Beschuldigten beim Amtsgericht Darmstadt. Letztlich lokalisierten Ermittlungskräfte den jungen Mann im Laufe des Freitags in dem Anwesen in der Otto-Wels-Straße. Da nicht auszuschließen war, dass er noch im Besitz der Schusswaffe ist, erfolgte die anschließende Festnahme durch Spezialkräfte der Polizei. Der Festgenommene soll zeitnah dem Haftrichter am Amtsgericht vorgeführt werden, der über den Vollzug des Untersuchungshaftbefehls entscheiden wird.

